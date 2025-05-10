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Регион
10 мая, 17:49

При ударе дрона ВСУ по авто в Шебекинском округе пострадала семейная пара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе. Семейная пара получила ранения, их госпитализировали, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство полностью уничтожено огнём»,написал он.

Российские хакеры постарались: ВСУ лишились возможности следить за нашими дронами на ЛБС
Российские хакеры постарались: ВСУ лишились возможности следить за нашими дронами на ЛБС

Тем временем Армия России соблюдает трёхдневное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования 80-летия Великой Победы. Как сообщили в Минобороны, за минувшие сутки ВС РФ не применяли в зоне СВО авиацию, ударные дроны, ракетные части и артиллерию.

Юрий Лысенко
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