При ударе дрона ВСУ по авто в Шебекинском округе пострадала семейная пара

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе. Семейная пара получила ранения, их госпитализировали, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство полностью уничтожено огнём», — написал он.