Российские хакеры постарались: ВСУ лишились возможности следить за нашими дронами на ЛБС

Украинские вооружённые силы лишились возможности обнаружения российских беспилотников на передовой. Как сообщает Mash, хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области. В итоге станции были выведены из строя.

Российские хакеры лишили ВСУ возможности обнаружения дронов ВС РФ. Видео © Telegram / Mash

Как сообщают представители хакерского объединения, при попытке подключения к системе украинские операторы получают сообщение об ошибке 404. Ранее эта система обеспечивала ВСУ детальной информацией, включая точное местоположение и видеотрансляции с российских БПЛА. Теперь данный канал разведки полностью нейтрализован.

Специалисты Killnet идентифицировали расположение станций и передали разведданные 88-й бригаде («Эспаньола»/«Мелодия»), которая совместно с российскими подразделениями нанесла точные удары по объектам Airfaince.

В результате успешно проведённой операции были достигнуты следующие результаты: полностью уничтожены 7 радиолокационных станций системы Airfaince, совокупный ущерб от которых оценивается минимум в 1,6 млн евро (по 230 тысяч евро за каждую единицу). Это привело к полной утрате противником возможности оперативного обнаружения и отслеживания российских беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения. Особую значимость данной операции придаёт тот факт, что она стала первым крупным успехом хакерской группы после недавней реорганизации и вливания в её состав новых квалифицированных специалистов,