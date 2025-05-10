МО РФ: За минувшие сутки ВС РФ не применяли ракеты, дроны, артиллерию и авиацию
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За минувшие сутки Армия Россия не применяла в зоне СВО оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации удары не наносились», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что Армия России соблюдает перемирие, объявленное в честь празднования 80-летия Великой Победы, и остаётся на ранее занятых рубежах, несмотря на многочисленные нарушения со стороны противника. Режим тишины будет действовать до 00:00 11 мая.