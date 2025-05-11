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Регион
11 мая, 00:31

Мирный житель пострадал в Белгородской области от удара дрона по машине

БПЛА атаковал машину в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА атаковал машину в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Атака украинских беспилотников на Белгородскую область не обошлась без пострадавших среди мирного населения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, один из БПЛА ударил по движущемуся автомобилю в городе Валуйки, ранения получил мужчина.

«В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ»,рассказал глава региона.

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Раненому сейчас оказывают всю необходимую помощь. Губернатор уточнил, ударом также повредило автомобиль, в котором ехал пострадавший, ещё одну машину посекло осколками.

Ранее стало известно, что американские власти одобрили передачу украинской армии 125 дальнобойных ракет для реактивных систем HIMARS и MARS II, а также 100 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Вооружение передадут с американских складов в Германии.

Лия Мурадьян
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