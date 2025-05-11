Мирный житель пострадал в Белгородской области от удара дрона по машине

Атака украинских беспилотников на Белгородскую область не обошлась без пострадавших среди мирного населения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, один из БПЛА ударил по движущемуся автомобилю в городе Валуйки, ранения получил мужчина.

«В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — рассказал глава региона.

Раненому сейчас оказывают всю необходимую помощь. Губернатор уточнил, ударом также повредило автомобиль, в котором ехал пострадавший, ещё одну машину посекло осколками.