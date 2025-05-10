Жительница белгородского села Ясные Зори пострадала при атаке ВСУ
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
Вооружённые формирования Украины вновь нанесли удар по Белгородской области. Вечером 10 мая под атакой оказался Белгородский район, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Белгородский район под ударом ВСУ. Ранен мирный житель», – написал глава области в телеграм-канале.
Гладков уточнил, что в селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на территории сельхозпредприятия была ранена женщина. Пострадавшая получила баротравму и осколочные ранения лица и шеи. Ей оказали первую помощь в Октябрьской районной больнице, после чего бригада скорой медицинской помощи доставила её в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Напомним, во время перемирия 9 мая дроны ВСУ атаковали девять населённых пунктов в Белгородской области. Также украинские боевики нанесли удар по зданию правительства региона – во время этой атаки ранения получил замгубернатора.