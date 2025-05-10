Жительница белгородского села Ясные Зори пострадала при атаке ВСУ

Гладков уточнил, что в селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на территории сельхозпредприятия была ранена женщина. Пострадавшая получила баротравму и осколочные ранения лица и шеи. Ей оказали первую помощь в Октябрьской районной больнице, после чего бригада скорой медицинской помощи доставила её в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.