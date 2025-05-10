NYT: США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет и снарядов для ПВО Patriot
ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Американские власти одобрили передачу украинской армии 125 дальнобойных ракет для реактивных систем HIMARS и MARS II, а также 100 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Как сообщает The New York Times, вооружения будут переданы с американских складов в Германии.
По информации издания, данные виды вооружений изготавливаются на территории США и подлежат строгим ограничениям на экспорт. Даже если они находятся в собственности другой страны, их вывоз за границу возможен только с разрешения американских властей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что любые переговоры о перемирии должны сопровождаться полным прекращением западных поставок вооружений Киеву. Новая партия американских ракет, вероятно, вызовет резкую реакцию Москвы и может привести к ужесточению российской позиции.