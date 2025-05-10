NYT: США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет и снарядов для ПВО Patriot

Американские власти одобрили передачу украинской армии 125 дальнобойных ракет для реактивных систем HIMARS и MARS II, а также 100 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Как сообщает The New York Times, вооружения будут переданы с американских складов в Германии.

По информации издания, данные виды вооружений изготавливаются на территории США и подлежат строгим ограничениям на экспорт. Даже если они находятся в собственности другой страны, их вывоз за границу возможен только с разрешения американских властей.