Россиянин чудом выжил в сгоревшем дотла авто после сброса бомбы с дрона ВСУ
Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском селе, ранен водитель
Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военные при помощи беспилотника нанесли удар по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области. Водитель чудом выжил, он госпитализирован с ранениями лица и руки, автомобиль полностью уничтожен огнём. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи», — пишет глава региона.
Ранее сообщалось, что в Белгороде украинский беспилотник атаковал здание областного правительства прямо в День Победы 9 Мая. Праздничные мероприятия всё же прошли по плану с учётом мер максимальной безопасности.