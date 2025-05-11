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Регион
11 мая, 08:41

Россиянин чудом выжил в сгоревшем дотла авто после сброса бомбы с дрона ВСУ

Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском селе, ранен водитель

Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные при помощи беспилотника нанесли удар по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области. Водитель чудом выжил, он госпитализирован с ранениями лица и руки, автомобиль полностью уничтожен огнём. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи», — пишет глава региона.

Второй день бьют по святыням: ВСУ снова ударили по храму в Белгородской области
Второй день бьют по святыням: ВСУ снова ударили по храму в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Белгороде украинский беспилотник атаковал здание областного правительства прямо в День Победы 9 Мая. Праздничные мероприятия всё же прошли по плану с учётом мер максимальной безопасности.

Татьяна Миссуми
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