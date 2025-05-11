Россиянин чудом выжил в сгоревшем дотла авто после сброса бомбы с дрона ВСУ

Украинские военные при помощи беспилотника нанесли удар по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области. Водитель чудом выжил, он госпитализирован с ранениями лица и руки, автомобиль полностью уничтожен огнём. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи», — пишет глава региона.