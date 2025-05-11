ВСУ ударили ракетами HIMARS по курскому Рыльску, есть пострадавшие
Город Рыльск подвергся ракетной атаке ВСУ. Удар пришёлся по гражданским объектам. Как сообщает SHOT, ВСУ использовали американские реактивные системы HIMARS.
ВСУ ударили ракетами HIMARS по Рыльску. Видео © SHOT
Основной удар пришёлся по автомоечному комплексу. На месте работают спасатели и добровольцы. По предварительной информации, есть пострадали мирные жители.
Ранее официальный представитель МИД России Родион Мирошник заявил, что за последние дни Киев участил целенаправленные удары беспилотников по гражданскому транспорту в приграничных районах России. По его словам, в результате этих атак пострадали автомобили в Белгородской, Курской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР.