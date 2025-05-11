ВСУ ударили ракетами HIMARS по курскому Рыльску, есть пострадавшие

Основной удар пришёлся по автомоечному комплексу. На месте работают спасатели и добровольцы. По предварительной информации, есть пострадали мирные жители.

Ранее официальный представитель МИД России Родион Мирошник заявил, что за последние дни Киев участил целенаправленные удары беспилотников по гражданскому транспорту в приграничных районах России. По его словам, в результате этих атак пострадали автомобили в Белгородской, Курской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР.