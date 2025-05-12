Год со дня трагедии: В Белгороде почтили память погибших от удара ВСУ по жилому дому
В Белгороде почтили память погибших год назад от удара ВСУ по жилому дому
Разрушенный ударом украинской ракеты многоэтажный дом в Белгороде. Обложка © Life.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Демидов, официальные лица и горожане почтили память жертв трагедии, возложив цветы к мемориалу к народному мемориалу у дома на улице Щорса. Ровно год назад, 12 мая 2024 года, при очередном обстреле со стороны ВСУ в жилом доме № 55 обрушился один из подъездов.
«Ровно год назад, 12 мая, во время очередного ракетного обстрела ВСУ города Белгорода ракета попадает в жилой дом — Щорса, 55а, происходит разрушение одного из подъездов. Много жителей погибло, ещё больше ранено, и мы будем помнить каждое имя погибшего», — поделился Гладков в телеграм-канале.
В настоящее время ведётся восстановление дома на улице Щорса. Гладков сообщил, что процесс сопряжён с решением множества сложных технических задач, над которыми работают проектировщики, архитекторы и строители. Несмотря на это, работы идут в соответствии с графиком и планируются к завершению осенью.
Валентин Демидов, в свою очередь, отметил, что Белгород с самого начала трагедии продемонстрировал невероятное единение и взаимопомощь. Огромное количество людей — спасатели, строители, медики, волонтёры — плечом к плечу работали над ликвидацией последствий, оказывали помощь пострадавшим и поддерживали тех, кто пережил потерю близких.
Напомним, обрушение целого подъезда жилого дома в Белгороде произошло после ракетной атаки ВСУ 12 мая прошлого года. Спасатели достали из-под завалов 17 жителей, но, к несчастью, ещё 17 граждан были убиты в результате удара, среди них двое детей и 17-летняя студентка.