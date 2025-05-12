СК показал видео с последствиями удара ВСУ по мирным объектам в курском Рыльске

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела ВСУ города Рыльска в Курской области. Также в телеграм-канале СК появилось видео с последствиями удара по гражданским объектам.

Следователи работают на месте удара по Рыльску. Видео © Telegram / Следком

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что накануне ВСУ целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру из ракетной системы залпового огня (РСЗО). Пострадали три мирных жителя. Также разрушена гостиница и повреждены несколько домов.

При осмотре места ЧП следователи нашли фрагменты ракеты РСЗО M142 HIMARS американского производства. Назначена судебная экспертиза. Устанавливаются лица, причастные к обстрелу.