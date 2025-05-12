Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 10:42

СК показал видео с последствиями удара ВСУ по мирным объектам в курском Рыльске

СК возбудил дело о теракте после обстрела Рыльска со стороны ВСУ

Разрушения в Рыльске после удара ВСУ. Фото © Telegram / Следком

Разрушения в Рыльске после удара ВСУ. Фото © Telegram / Следком

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела ВСУ города Рыльска в Курской области. Также в телеграм-канале СК появилось видео с последствиями удара по гражданским объектам.

Следователи работают на месте удара по Рыльску. Видео © Telegram / Следком

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что накануне ВСУ целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру из ракетной системы залпового огня (РСЗО). Пострадали три мирных жителя. Также разрушена гостиница и повреждены несколько домов.

При осмотре места ЧП следователи нашли фрагменты ракеты РСЗО M142 HIMARS американского производства. Назначена судебная экспертиза. Устанавливаются лица, причастные к обстрелу.

Российские военные выследили и превратили в пепел обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS — видео
Российские военные выследили и превратили в пепел обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS — видео

Напомним, вечером 11 мая ВСУ нанесли удар по городу Рыльск. По предварительным данным, целью атаки стали гостиница и автомойка. В результате происшествия пострадали трое, они были госпитализированы для оказания медицинской помощи, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar