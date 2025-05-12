Российские военные выследили и превратили в пепел обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS — видео
ВКС России уничтожили HIMARS ВСУ после атаки на Рыльск Курской области
Военная техника. Обложка © Life.ru
Российские ВКС нанесли точечный удар, уничтожив украинскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ранее был обстрелян Рыльск. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».
«Ракетным ударом уничтожены обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
Точные удары ВС РФ. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Отмечается, что пуски из американской реактивной артиллерии были зафиксированы в районе Нагорновки Сумской области. Разведывательный дрон отследил перемещение техники врага, после чего по ней были нанесены точные ракетные удары.
Напомним, вечером 11 мая ВСУ нанесли удар по городу Рыльск. По предварительным данным, целью атаки стали гостиница и автомойка. Поступали сведения о возможном нахождении людей под обломками разрушенных зданий. В результате происшествия пострадали трое, они были госпитализированы для оказания медицинской помощи, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.