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12 мая, 06:47

Российские военные выследили и превратили в пепел обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS — видео

ВКС России уничтожили HIMARS ВСУ после атаки на Рыльск Курской области

Военная техника. Обложка © Life.ru

Военная техника. Обложка © Life.ru

Российские ВКС нанесли точечный удар, уничтожив украинскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ранее был обстрелян Рыльск. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

«Ракетным ударом уничтожены обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Точные удары ВС РФ. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Отмечается, что пуски из американской реактивной артиллерии были зафиксированы в районе Нагорновки Сумской области. Разведывательный дрон отследил перемещение техники врага, после чего по ней были нанесены точные ракетные удары.

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Напомним, вечером 11 мая ВСУ нанесли удар по городу Рыльск. По предварительным данным, целью атаки стали гостиница и автомойка. Поступали сведения о возможном нахождении людей под обломками разрушенных зданий. В результате происшествия пострадали трое, они были госпитализированы для оказания медицинской помощи, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Алиса Хуссаин
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