Российские военные выследили и превратили в пепел обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS — видео

Российские ВКС нанесли точечный удар, уничтожив украинскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ранее был обстрелян Рыльск. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

«Ракетным ударом уничтожены обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Точные удары ВС РФ. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Отмечается, что пуски из американской реактивной артиллерии были зафиксированы в районе Нагорновки Сумской области. Разведывательный дрон отследил перемещение техники врага, после чего по ней были нанесены точные ракетные удары.