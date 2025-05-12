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12 мая, 05:45

ВСУ попытались ударить «Лютым» по крупнейшему химическому заводу юга России

SHOT: ВСУ попытались ударить дроном «Лютый» по ростовскому заводу «Каменский»

ВСУ попытались ударить «Лютым» по крупнейшему химическому заводу юга России? Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ попытались ударить «Лютым» по крупнейшему химическому заводу юга России? Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ предприняли попытку удара по крупнейшему химическому заводу юга России в Ростовской области, запустив дрон «Лютый».

Как сообщает SHOT, беспилотник рухнул на территории комбината «Каменский» около пяти утра, будучи нейтрализованным системой радиоэлектронной борьбы. Атака не привела к разрушениям или жертвам.

Комбинат «Каменский» — крупное химическое предприятие в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Оно специализируется на производстве полимеров, химических волокон, а также продукции для текстильной и других отраслей промышленности.

Напомним, ночную атаку украинских беспилотников в Каменске Ростовской области подавили российские средства радиолокационной борьбы. О деталях не сообщалось.

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Оксана Попова
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