Ночную атаку БПЛА подавили РЭБ в Каменске Ростовской области
Дроны атаковали Ростовскую область. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Ночную атаку украинских беспилотников подавили российские средства радиолокационной борьбы в Каменске Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что, по предварительным данным, атака украинских дронов обошлась без пострадавших и разрушений на земле.
Ранее глава российской администрации Купянского района Харьковской области Александр Капленко сообщил, что ВСУ «охотятся» беспилотниками на памятники, которые украшены красными знамёнами Победы. Одно из таких нападений произошло в селе Пески.