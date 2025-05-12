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Регион
12 мая, 02:56

Ночную атаку БПЛА подавили РЭБ в Каменске Ростовской области

Дроны атаковали Ростовскую область. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Дроны атаковали Ростовскую область. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Ночную атаку украинских беспилотников подавили российские средства радиолокационной борьбы в Каменске Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», написал врио губернатора в Telegram-канале.

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Слюсарь уточнил, что, по предварительным данным, атака украинских дронов обошлась без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее глава российской администрации Купянского района Харьковской области Александр Капленко сообщил, что ВСУ «охотятся» беспилотниками на памятники, которые украшены красными знамёнами Победы. Одно из таких нападений произошло в селе Пески.

Лия Мурадьян
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