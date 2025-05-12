Ночную атаку БПЛА подавили РЭБ в Каменске Ростовской области

Ночную атаку украинских беспилотников подавили российские средства радиолокационной борьбы в Каменске Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что, по предварительным данным, атака украинских дронов обошлась без пострадавших и разрушений на земле.