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Регион
12 мая, 00:48

ВСУ бьют дронами по памятникам со знамёнами Победы в Харьковской области

Военнослужащий ВСУ. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Военнослужащий ВСУ. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Вооружённые формирования Украины «охотятся» беспилотниками на памятники, украшенные красными знамёнами Победы в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

«На красный флаг, конечно, реагируют очень сильно», – заявил он в интервью РИА «Новости».

По словам чиновника, в селе Пески произошло очередное нападение: ВСУ тремя дронами атаковали красный флаг, установленный на памятнике. В результате удара был повреждён сам монумент.

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Отметим, Украина давно активно борется не только с советским наследием, но и с символами Российской Империи. Недавно в Полтаве снесли памятник императору Павлу I под эгидой «избавления от российского прошлого».

Юния Ларсон
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