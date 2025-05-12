Вооружённые формирования Украины «охотятся» беспилотниками на памятники, украшенные красными знамёнами Победы в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

«На красный флаг, конечно, реагируют очень сильно», – заявил он в интервью РИА «Новости».

По словам чиновника, в селе Пески произошло очередное нападение: ВСУ тремя дронами атаковали красный флаг, установленный на памятнике. В результате удара был повреждён сам монумент.