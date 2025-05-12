ВСУ бьют дронами по памятникам со знамёнами Победы в Харьковской области
Военнослужащий ВСУ. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Вооружённые формирования Украины «охотятся» беспилотниками на памятники, украшенные красными знамёнами Победы в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
«На красный флаг, конечно, реагируют очень сильно», – заявил он в интервью РИА «Новости».
По словам чиновника, в селе Пески произошло очередное нападение: ВСУ тремя дронами атаковали красный флаг, установленный на памятнике. В результате удара был повреждён сам монумент.
Отметим, Украина давно активно борется не только с советским наследием, но и с символами Российской Империи. Недавно в Полтаве снесли памятник императору Павлу I под эгидой «избавления от российского прошлого».