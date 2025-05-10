«Простите за внука-предателя»: К памятнику в Берлине принесли фото деда Зеленского
У монумента в Берлине оставили фото деда Зеленского с извинениями за внука
Монумент в Трептов-парке в Берлине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyPhoto7
У памятника воинам Советской Армии в Берлине оставили фотографию деда Владимира Зеленского с крайне необычной и резкой подписью. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военкор Александр Коц.
Фото Семёна Зеленского. Видео © Telegram / Kotsnews
На видео среди цветов у монумента видна фотография. На ней изображён Семён Зеленский, дедушка главы киевского режима. Надпись под фото гласит: «Товарищи, простите за внука-предателя».
Семён Зеленский в годы Великой Отечественной войны был командиром миномётного взвода и участвовал в боях на Юго-Западном фронте. Вместе со своими солдатами он выдавливал гитлеровцев с Левобережной Украины, форсировал Днепр, а закончил войну в ходе Берлинской операции.
Ранее Life.ru рассказывал, что Семён Иванович Зеленский прошёл впечатляющий путь в годы Великой Отечественной войны. Он отправился на фронт в 1941 году добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Он выбил немцев с месторождений марганца, которые очень не хотел уступать Гитлер.