«Простите за внука-предателя»: К памятнику в Берлине принесли фото деда Зеленского

У памятника воинам Советской Армии в Берлине оставили фотографию деда Владимира Зеленского с крайне необычной и резкой подписью. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военкор Александр Коц.

Фото Семёна Зеленского. Видео © Telegram / Kotsnews

На видео среди цветов у монумента видна фотография. На ней изображён Семён Зеленский, дедушка главы киевского режима. Надпись под фото гласит: «Товарищи, простите за внука-предателя».

Семён Зеленский в годы Великой Отечественной войны был командиром миномётного взвода и участвовал в боях на Юго-Западном фронте. Вместе со своими солдатами он выдавливал гитлеровцев с Левобережной Украины, форсировал Днепр, а закончил войну в ходе Берлинской операции.