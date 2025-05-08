Дед Зеленского защищал в годы ВОВ запасы марганца, которые тот теперь отдаёт США

Во время Великой Отечественной войны дед Владимира Зеленского Семён воевал в рядах советской армии, защищая территорию Украины, в том числе, месторождения марганца от немецкой оккупации. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на наградные документы.

Сообщается, что Семён Иванович Зеленский, родившийся в 1924 году, летом 1941 года добровольно поступил на службу в Красную армию. В 1942 году, завершив обучение в военном училище, он был назначен на должность командира миномётной батареи калибра 120 мм в 174-м гвардейском стрелковом полку 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

В начале 1944 года в рамках Никопольско-Криворожской наступательной операции, дивизия вышла к Никополю, расположенному недалеко от Кривого Рога. Гитлер отчаянно цеплялся за Никопольский плацдарм на Днепре, поскольку потеря этого района означала бы утрату ценнейших месторождений марганца, имевших стратегическое значение. Планы Гитлера оказались несбыточными: 8 февраля 1944 года советские войска освободили Никополь, что стало важной победой в ходе зимней кампании на Правобережной Украине.

«Зеленский Семён Иванович в боях с 25 января по 9 февраля 1944 года своим миномётным взводом подавил огонь миномётной батареи, двух станковых пулемётов и 3-х ручных пулемётов, рассеяно и уничтожено до роты пехоты противника под балкой Сорочиной 2 февраля», — следует из представления младшего лейтенанта Семёна Зеленского к награждению орденом «Красной звезды».