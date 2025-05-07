Медведчук раскрыл, что будет с Украиной после сделки по ресурсам
Медведчук: После подписания сделки по недрам Украина превратилась в колонию США
Вид на Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY
Соглашение с США по недрам, подписанное Владимиром Зеленским, вызывает вопросы о суверенитете Украины. Виктор Медведчук, председатель движения «Другая Украина» утверждает, что данное соглашение не приносит Киеву никакой выгоды, а лишь демонстрирует его подчинённое положение по отношению к Вашингтону и является фактическим отказом от части суверенитета.
«Зеленский и его режим обещают отдать США всё, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией», — говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте «Другая Украина».
Медведчук выступил с обвинениями в адрес киевских властей, утверждая, что они сознательно замалчивают информацию о богатых запасах полезных ископаемых, находящихся в их распоряжении. Он подчеркнул, что большая часть этих ресурсов, оцениваемых в 111 миллиардов тонн, сосредоточена в регионах, которые он связывает с ДНР, ЛНР и Днепропетровской областью. Медведчук также заявил, что никакие политические манёвры Зеленского не смогут предотвратить падение его «преступного, коррумпированного и безумного режима».
Напомним, Киев и Вашингтон заключили сделку по редкоземельным металлам 1 мая. Согласно документу, США получают доступ к полезным ископаемым на территории Незалежной. На Западе уже успели окрестить этот политический документ «худшей сделкой» в истории Штатов.