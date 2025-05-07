Соглашение с США по недрам, подписанное Владимиром Зеленским, вызывает вопросы о суверенитете Украины. Виктор Медведчук, председатель движения «Другая Украина» утверждает, что данное соглашение не приносит Киеву никакой выгоды, а лишь демонстрирует его подчинённое положение по отношению к Вашингтону и является фактическим отказом от части суверенитета.

«Зеленский и его режим обещают отдать США всё, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией», — говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте «Другая Украина».