Разделились на два лагеря: Украинцы высказалсь о последствиях сделки по металлам

По данным майского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), около половины граждан Украины не уверены в позитивных последствиях для страны от сделки с США по полезным ископаемым. В ходе исследования, проведённого методом телефонных интервью с 561 респондентом, была зафиксирована статистическая погрешность в 5,4%.

Данные на начало мая 2025 года показывают, что 47% граждан Украины имели скорее позитивные ожидания от заключения соглашения. При этом 22% опрошенных прогнозировали скорее негативные последствия, 19% считали, что подписание документа никак не повлияет на ситуацию в стране. Доля тех, кто не смог определиться с мнением, составила 12%.