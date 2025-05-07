Разделились на два лагеря: Украинцы высказалсь о последствиях сделки по металлам
КМИС: 41% украинцев не считают последствия сделки с США положительными
Площадь в Харькове. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olha Solodenko
По данным майского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), около половины граждан Украины не уверены в позитивных последствиях для страны от сделки с США по полезным ископаемым. В ходе исследования, проведённого методом телефонных интервью с 561 респондентом, была зафиксирована статистическая погрешность в 5,4%.
Данные на начало мая 2025 года показывают, что 47% граждан Украины имели скорее позитивные ожидания от заключения соглашения. При этом 22% опрошенных прогнозировали скорее негативные последствия, 19% считали, что подписание документа никак не повлияет на ситуацию в стране. Доля тех, кто не смог определиться с мнением, составила 12%.
Напомним, Киев и Вашингтон заключили сделку по редкоземельным металлам 1 мая. Согласно документу, США получают доступ к полезным ископаемым на территории Незалежной. И пока Трамп с гордостью заявлял, что Вашингтон получит от сделки свыше 350 млрд долларов, эксперты усомнились в баснословной выгоде от соглашения. Да и на Западе уже успели окрестить этот политический документ «худшей сделкой» в истории Штатов.