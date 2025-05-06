В ЕК объяснили, как мир на Украине повлияет на план по российским энергоресурсам

Еврокомиссия подтвердила свою приверженность курсу на отказ от российских энергоносителей, независимо от развития ситуации на Украине. По словам еврокомиссара Дана Йоргенсена, эта позиция останется неизменной.

«Даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива», — сказал он в ходе пресс-конференции в Страсбурге.