В ЕК объяснили, как мир на Украине повлияет на план по российским энергоресурсам
Йоргенсен: ЕК откажется от энергоресурсов РФ даже в случае мира на Украине
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Еврокомиссия подтвердила свою приверженность курсу на отказ от российских энергоносителей, независимо от развития ситуации на Украине. По словам еврокомиссара Дана Йоргенсена, эта позиция останется неизменной.
«Даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива», — сказал он в ходе пресс-конференции в Страсбурге.
Напомним, Еврокомиссия намерена сегодня, 6 мая, представить стратегию, согласно которой европейские страны полностью откажутся от российского газа к 2027 году. Согласно документу, планируется реализовать этот переход в два этапа: к концу 2025 года запретить заключение новых соглашений и спотовых контрактов на поставку российского газа, а к концу 2027 года — прекратить импорт по всем существующим контрактам, включая поставки трубопроводного газа и СПГ.