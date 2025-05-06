«Свалится в яму катастрофы»: В Госдуме предупредили ЕС о последствиях отказа от газа из РФ
Депутат Ананских: Экономика стран ЕС обрушится без поставок российского газа
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Отказ Европы от российских энергоресурсов приведёт к глубокому экономическому спаду, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Газетой.ru». Такое заявление он сделал в связи с планами ЕС полностью прекратить импорт российского газа к 2027 году.
По словам депутата, ключевая обязанность любого правительства — повышать благосостояние граждан. Ананских убеждён, что без российского газа европейская экономика неизбежно столкнётся с застоем. Он назвал политиков, выступающих за долгосрочный отказ от российского газа, противниками интересов собственного населения, поскольку американский сжиженный газ обходится Европе значительно дороже.
Депутат отметил, что Россия сохраняет заинтересованность в европейском газовом рынке как в прибыльном направлении, однако это не является приоритетом. По его словам, страна успешно переориентировала энергетические поставки с западных на восточные рынки.
«Без российских энергоносителей Европа просто свалится в яму рецессии и катастрофы — это очевидно», — указал парламентарий.
Напомним, Еврокомиссия намерена сегодня, 6 мая, представить стратегию, согласно которой европейские страны полностью откажутся от российского газа к 2027 году. Согласно документу, планируется реализовать этот переход в два этапа: к концу 2025 года запретить заключение новых соглашений и спотовых контрактов на поставку российского газа, а к концу 2027 года — прекратить импорт по всем существующим контрактам, включая поставки трубопроводного газа и СПГ.