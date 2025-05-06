Отказ Европы от российских энергоресурсов приведёт к глубокому экономическому спаду, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Газетой.ru». Такое заявление он сделал в связи с планами ЕС полностью прекратить импорт российского газа к 2027 году.

По словам депутата, ключевая обязанность любого правительства — повышать благосостояние граждан. Ананских убеждён, что без российского газа европейская экономика неизбежно столкнётся с застоем. Он назвал политиков, выступающих за долгосрочный отказ от российского газа, противниками интересов собственного населения, поскольку американский сжиженный газ обходится Европе значительно дороже.

Депутат отметил, что Россия сохраняет заинтересованность в европейском газовом рынке как в прибыльном направлении, однако это не является приоритетом. По его словам, страна успешно переориентировала энергетические поставки с западных на восточные рынки.

«Без российских энергоносителей Европа просто свалится в яму рецессии и катастрофы — это очевидно», — указал парламентарий.