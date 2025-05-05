В Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа

Европейскому союзу, вероятно, не удастся полностью отказаться от российского газа из-за непредвиденных обстоятельств. Для успешного отказа от российских энергоносителей необходима юридическая поддержка компаниям, желающим изменить или расторгнуть контракты, а также согласие всех стран-членов ЕС на введение санкций, сообщает агентство Reuters.

«Евросоюз вряд ли сможет отказаться от российского газа по причине форс-мажора», — говорится в материале.

На данный момент около 19% газа в Европу поступает по газопроводу «Турецкий поток» и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Юристы считают, что ссылка на форс-мажор в данном случае не оправдана, поскольку поставки из России осуществлялись бесперебойно. Кроме того, контракты с «Газпромом» предусматривают обязательную оплату до 95% даже если покупатель отказывается от поставок.