В Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа
Reuters: Форс-мажор — самая сложная причина отказа ЕС от российского газа
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Европейскому союзу, вероятно, не удастся полностью отказаться от российского газа из-за непредвиденных обстоятельств. Для успешного отказа от российских энергоносителей необходима юридическая поддержка компаниям, желающим изменить или расторгнуть контракты, а также согласие всех стран-членов ЕС на введение санкций, сообщает агентство Reuters.
«Евросоюз вряд ли сможет отказаться от российского газа по причине форс-мажора», — говорится в материале.
На данный момент около 19% газа в Европу поступает по газопроводу «Турецкий поток» и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Юристы считают, что ссылка на форс-мажор в данном случае не оправдана, поскольку поставки из России осуществлялись бесперебойно. Кроме того, контракты с «Газпромом» предусматривают обязательную оплату до 95% даже если покупатель отказывается от поставок.
Ранее стало известно, что Европейский союз решил не вводить запрет на импорт российского СПГ в очередной санкционный пакет. Страны выступили против данного решения из-за возможных энергетических сбоев и нехватки ресурсов. Вместо этого ЕС решил создать пошаговую стратегию по снижению зависимости от российского газа к 2027 году.