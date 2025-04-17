Европа решила не запрещать российский газ из-за угрозы экономического кризиса
Reuters: ЕС отказался от запрета на импорт российского СПГ
Европа отказалась от запрета на российский газ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev
Европейский союз не стал вводить запрет на импорт российского СПГ в очередной санкционный пакет. По информации Reuters, несколько стран ЕС выступили против этой меры, опасаясь энергетических сбоев и нехватки ресурсов в ближайшей перспективе.
В Еврокомиссии признают, что мгновенно отказаться от российских энергоресурсов невозможно — Европа всё ещё зависит от поставок газа, а альтернативы требуют времени и инвестиций. Кроме того, Брюссель хочет сохранить пространство для диалога с Вашингтоном и других международных партнёров.
Вместо жёсткой меры власти ЕС готовят пошаговую стратегию по снижению зависимости от российского газа к 2027 году. Как ожидается, уже 6 мая будет представлен план, предполагающий введение тарифных ограничений, квот и других инструментов регулирования.
Тем временем в России не исключают восстановления поставок: депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что возврат российского газа на европейский рынок возможен в течение ближайших одного-двух лет, если Брюссель осознает последствия энергетического разрыва. Он подчеркнул, что отказ от российских энергоносителей может больно ударить по экономике Европы.