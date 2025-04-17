Европа решила не запрещать российский газ из-за угрозы экономического кризиса

Европейский союз не стал вводить запрет на импорт российского СПГ в очередной санкционный пакет. По информации Reuters, несколько стран ЕС выступили против этой меры, опасаясь энергетических сбоев и нехватки ресурсов в ближайшей перспективе.

В Еврокомиссии признают, что мгновенно отказаться от российских энергоресурсов невозможно — Европа всё ещё зависит от поставок газа, а альтернативы требуют времени и инвестиций. Кроме того, Брюссель хочет сохранить пространство для диалога с Вашингтоном и других международных партнёров.

Вместо жёсткой меры власти ЕС готовят пошаговую стратегию по снижению зависимости от российского газа к 2027 году. Как ожидается, уже 6 мая будет представлен план, предполагающий введение тарифных ограничений, квот и других инструментов регулирования.