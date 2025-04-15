Хотят без штрафа: Стало известно о хитром плане ЕС по отказу от российского газа
FT: В ЕС хотят разорвать контракты по газу из России без штрафа
Европейская комиссия рассматривает законные варианты прекращения контрактов на поставку российского газа без необходимости уплаты штрафов, сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники. Европейские власти ищут пути для объявления форс-мажорных обстоятельств.
«Если вся идея заключается в том, чтобы не платить России, то тогда [выплата штрафов] подорвёт весь процесс», — сказал собеседник издания.
Сложность данной ситуации обусловлена тем, что такие контракты являются конфиденциальными, и их условия могут значительно варьироваться. Один из источников издания также отметил, что СВО может быть недостаточным основанием для форс-мажора.
Ранее Life.ru сообщал, что торговая политика главы Америки в отношении Европейского Союза побудила бизнесменов в Европе задуматься о возобновлении поставок газа из России. Вице-президент компании Engie Дидье Олло заявил, что в случае установления мира на Украине Европа могла бы ежегодно получать до 70 миллиардов кубометров российского газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). Глава TotalEnergies Патрик Пуянне отметил важность уменьшения зависимости от американского газа и акцентировал внимание на необходимости диверсификации источников.
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