Стало известно, на какое время России хватит запасов нефти и газа

При текущем уровне добычи нефти её запасов хватит на 65 лет. Обеспеченность страны запасами газа составляет 100 лет. Такие выводы следуют из Энергостратегии России до 2050 года, которую утвердили в Правительстве России.

Сейчас запасы нефти по категориям АВ1С1В2С2 достигли 31,3 млрд тонн. Доля России в мировых запасах нефти достигает 15%. Страна занимает по этому показателю третье место в мире. Доля нефти в мировой добыче — 10% (второе место). Первую строчку Россия занимает по запасам природного газа по категориям АВ1С1В2С2 — 63,4 трлн куб. м, а по добыче газа — вторую строчку с долей 16%.