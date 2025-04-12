Западные танкеры начали более активно осуществлять перевозки российской нефти
Bloomberg: Наблюдается рост доли перевозок нефти РФ западными танкерами
Нефтяной танкер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche
В начале апреля 2025 года доля морских перевозок российской нефти с использованием западных танкеров достигла 43% от общего числа судов, загруженных в портах Балтики и Чёрного моря или забронированных в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои данные по отслеживанию судов.
Эксперты связывают такую тенденцию, прежде всего, с заметным снижением цен на российское сырьё. Страны «Большой семёрки» (G7) ввели запрет на перевозку и страхование судов с нефтью из России для западных компаний, если цена превышает 60 долларов за баррель. Однако в последнее время стоимость российского сырья опустилась ниже этого уровня, что снизило опасения логистических и страховых компаний относительно возможных санкций.
Ранее Life.ru сообщал, что таможня Германии конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море. Также было изъято примерно 100 000 тонн сырой нефти, оценённой в около 40 миллионов евро. В конце января ЕС добавил это судно в перечень «теневого флота» России.