Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 09:17

Западные танкеры начали более активно осуществлять перевозки российской нефти

Bloomberg: Наблюдается рост доли перевозок нефти РФ западными танкерами

Нефтяной танкер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Нефтяной танкер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

В начале апреля 2025 года доля морских перевозок российской нефти с использованием западных танкеров достигла 43% от общего числа судов, загруженных в портах Балтики и Чёрного моря или забронированных в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои данные по отслеживанию судов.

Эксперты связывают такую тенденцию, прежде всего, с заметным снижением цен на российское сырьё. Страны «Большой семёрки» (G7) ввели запрет на перевозку и страхование судов с нефтью из России для западных компаний, если цена превышает 60 долларов за баррель. Однако в последнее время стоимость российского сырья опустилась ниже этого уровня, что снизило опасения логистических и страховых компаний относительно возможных санкций.

Ранее Life.ru сообщал, что таможня Германии конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море. Также было изъято примерно 100 000 тонн сырой нефти, оценённой в около 40 миллионов евро. В конце января ЕС добавил это судно в перечень «теневого флота» России.

Власти Дании усилят наблюдение за танкерами с российской нефтью
Власти Дании усилят наблюдение за танкерами с российской нефтью
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar