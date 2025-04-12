Западные танкеры начали более активно осуществлять перевозки российской нефти

В начале апреля 2025 года доля морских перевозок российской нефти с использованием западных танкеров достигла 43% от общего числа судов, загруженных в портах Балтики и Чёрного моря или забронированных в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои данные по отслеживанию судов.

Эксперты связывают такую тенденцию, прежде всего, с заметным снижением цен на российское сырьё. Страны «Большой семёрки» (G7) ввели запрет на перевозку и страхование судов с нефтью из России для западных компаний, если цена превышает 60 долларов за баррель. Однако в последнее время стоимость российского сырья опустилась ниже этого уровня, что снизило опасения логистических и страховых компаний относительно возможных санкций.