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Регион
14 апреля, 10:14

В ЕС захотели вернуть российский газ

Reuters: Европа хочет возобновления поставок российского газа

В ЕС захотели вернуть российский газ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В ЕС захотели вернуть российский газ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Торговая политика Дональда Трампа против ЕС подтолкнула европейских бизнесменов к идее возобновления поставок газа из России, сообщило Reuters.

Вице-президент Engie Дидье Олло отметил, что при наступлении мира на Украине Европа могла бы получать до 70 млрд куб. м российского газа ежегодно, включая СПГ. Глава TotalEnergies Патрик Пуянне подчеркнул необходимость снижения зависимости от американского газа в пользу диверсификации источников.

А Кристоф Гюнтер из InfraLeuna назвал тему российского газа запретной, но добавил, что многие в отрасли допускают его возвращение. Управляющий директор Leuna-Harze Клаус Паур указал на потребность в дешёвой энергии, в том числе через запуск «Северного потока-2» для контроля затрат.

Министр экономики Бранденбурга Даниэль Келлер, в свою очередь, выразил мнение, что поставки газа из России могут возобновиться после урегулирования конфликта на Украине, так как бизнесу нужна доступная энергия.

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Между тем лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о заинтересованности Германии в расширении сотрудничества с США в сфере энергетики, в частности, в импорте американского газа. Он подчеркнул важность диверсификации источников энергии для страны, чтобы избежать зависимости от единственного поставщика.

Оксана Попова
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