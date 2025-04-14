В ЕС захотели вернуть российский газ
Reuters: Европа хочет возобновления поставок российского газа
В ЕС захотели вернуть российский газ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
Торговая политика Дональда Трампа против ЕС подтолкнула европейских бизнесменов к идее возобновления поставок газа из России, сообщило Reuters.
Вице-президент Engie Дидье Олло отметил, что при наступлении мира на Украине Европа могла бы получать до 70 млрд куб. м российского газа ежегодно, включая СПГ. Глава TotalEnergies Патрик Пуянне подчеркнул необходимость снижения зависимости от американского газа в пользу диверсификации источников.
А Кристоф Гюнтер из InfraLeuna назвал тему российского газа запретной, но добавил, что многие в отрасли допускают его возвращение. Управляющий директор Leuna-Harze Клаус Паур указал на потребность в дешёвой энергии, в том числе через запуск «Северного потока-2» для контроля затрат.
Министр экономики Бранденбурга Даниэль Келлер, в свою очередь, выразил мнение, что поставки газа из России могут возобновиться после урегулирования конфликта на Украине, так как бизнесу нужна доступная энергия.
Между тем лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о заинтересованности Германии в расширении сотрудничества с США в сфере энергетики, в частности, в импорте американского газа. Он подчеркнул важность диверсификации источников энергии для страны, чтобы избежать зависимости от единственного поставщика.