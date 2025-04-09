«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа потребителям России в апреле
«Газпром». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic
«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в апреле для российских потребителей. Это произошло на фоне аномально холодной погоды в нескольких федеральных округах, сообщила компания.
8 апреля холдинг зафиксировал рекордные поставки газа из Единой системы газоснабжения России — 1,188 миллиарда кубометров. Предыдущий рекорд был тринадцать лет назад, 3 апреля 2012 года, тогда максимальный показатель для этого месяца составил 1,152 миллиарда кубометров.
В компании отметили, что жители России увеличили потребление газа из-за аномально низких температур. Это особенно заметно в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах.
Как сообщал Life.ru, ранее ПАО «Газпром» понёс чистые убытки по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) в размере 1,08 триллиона рублей за 2024 год. Это произошло на фоне прибыли в 695,57 миллиарда рублей в 2023 году. Одной из причин таких убытков стало снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть».