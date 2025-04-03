«Газпром»: Уровень газа в украинских ПХГ достиг исторического минимума

К концу марта уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины опустился до абсолютного минимума за всё время наблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объём газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учётом буферного газа). В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м — это на треть больше, чем было закачано летом», — указано в публикации.