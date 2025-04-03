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3 апреля, 11:27

«Газпром»: Уровень газа в украинских ПХГ достиг исторического минимума

К концу марта уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины опустился до абсолютного минимума за всё время наблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объём газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учётом буферного газа). В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м — это на треть больше, чем было закачано летом», — указано в публикации.

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О проблемах Незалежной с собственными запасами газа в конце марта заявляли в Российском газовом обществе. По оценке экспертов, газовые резервы Незалежной составляют около 940 миллионов кубометров, а зависимость страны от доноров стала критической.

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Shutterstock / FOTODOM / Keshi Studio

Юрий Лысенко
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