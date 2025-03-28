Путин пошёл на новую уступку по расчётам за российский газ

Для иностранных клиентов, покупающих российский газ, расширили возможности оплаты. До 1 июля 2025 года они смогут использовать для расчётов за поставки не только Газпромбанк, но и другие банки. Это закреплено указом президента России Владимира Путина, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, для того, чтобы оплата российского газа от иностранного покупателя считалась надлежащим образом выполненной до 1 июля 2025 года, необходимо, чтобы рубли были зачислены на рублёвый счёт поставщика, открытый в любом российском банке.