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28 марта, 14:45

Путин пошёл на новую уступку по расчётам за российский газ

Путин разрешил иностранцам до 1 июля оплачивать российский газ через любой банк

freepik / wirestock

freepik / wirestock

Для иностранных клиентов, покупающих российский газ, расширили возможности оплаты. До 1 июля 2025 года они смогут использовать для расчётов за поставки не только Газпромбанк, но и другие банки. Это закреплено указом президента России Владимира Путина, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, для того, чтобы оплата российского газа от иностранного покупателя считалась надлежащим образом выполненной до 1 июля 2025 года, необходимо, чтобы рубли были зачислены на рублёвый счёт поставщика, открытый в любом российском банке.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия уже второй раз перенесла дату публикации плана полного отказа от российского газа. Представление графика, который должен был быть готов к 26 марта, отложен на неопределённое время.

Ольга Сливченко
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