«Ищут донора»: Стало известно об острой нехватке газа на Украине

Эксперт Российского газового общества Павел Марышев считает, что Украина сейчас остро нуждается в поиске поставщиков газа, так называемых «доноров». Он отметил, что запасы голубого топлива в стране критически низки и составляют всего 940 миллионов кубометров.



«Нафтогаз» декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился. Поэтому и взялись за экстренные поиски «донорского топлива», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Евросоюз находится в сложной энергетической ситуации. Запасы газа в подземных хранилищах критически низки: они заполнены всего на 34%, что является худшим показателем за последние три года, и составляют 38 миллиардов кубометров. При этом потребление газа растет быстрыми темпами, а разница между объёмом изъятия газа из хранилищ и его закачкой в течение отопительного сезона достигла 68 миллиардов кубометров. Дополнительные трудности создаёт прогнозируемая жаркая погода летом и ограниченный импорт газа.

В настоящее время газ для Украины поставляется через чешско-немецких посредников, которые перепродают российский газ по словацкому газопроводу с наценкой. Хотя технически поставки «европейского» газа возможны, свободных объемов газа и пропускной способности трубопроводов в регионе практически не осталось.