В Венгрии рассказали, как Россия предотвратила атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что получил от российского коллеги Сергея Лаврова информацию о предотвращении атаки украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». По словам Сийярто, российские силы ПВО отразили угрозу, исходившую с территории Украины.

«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников», — сказал он в интервью РИА «Новости».