В Венгрии рассказали, как Россия предотвратила атаку ВСУ на «Турецкий поток»
Сийярто: Лавров предупредил об атаке ВСУ на газопровод «Турецкий поток»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что получил от российского коллеги Сергея Лаврова информацию о предотвращении атаки украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». По словам Сийярто, российские силы ПВО отразили угрозу, исходившую с территории Украины.
«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников», — сказал он в интервью РИА «Новости».
«Турецкий поток» — стратегически важный газопровод, по которому российский газ поступает в Турцию и далее в Европу. Проект превратил Анкару в ключевого газотранспортного посредника, связав его с европейской газораспределительной системой.
Это не первая попытка атаковать данную инфраструктуру. В феврале украинские силы уже пытались нанести удар по компрессорной станции газопровода в Краснодарском крае. Тогда Будапешт предупреждал, что любые атаки на «Турецкий поток» будут рассматриваться как угроза энергетической безопасности и суверенитету страны.
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