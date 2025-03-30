Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 01:36

В Венгрии рассказали, как Россия предотвратила атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Сийярто: Лавров предупредил об атаке ВСУ на газопровод «Турецкий поток»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что получил от российского коллеги Сергея Лаврова информацию о предотвращении атаки украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». По словам Сийярто, российские силы ПВО отразили угрозу, исходившую с территории Украины.

«Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Путин пошёл на новую уступку по расчётам за российский газ
Путин пошёл на новую уступку по расчётам за российский газ

«Турецкий поток» — стратегически важный газопровод, по которому российский газ поступает в Турцию и далее в Европу. Проект превратил Анкару в ключевого газотранспортного посредника, связав его с европейской газораспределительной системой.

Это не первая попытка атаковать данную инфраструктуру. В феврале украинские силы уже пытались нанести удар по компрессорной станции газопровода в Краснодарском крае. Тогда Будапешт предупреждал, что любые атаки на «Турецкий поток» будут рассматриваться как угроза энергетической безопасности и суверенитету страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victoria Bee

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Сергей Лавров
  • турецкийпоток
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar