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1 марта, 17:27

Венгрия назвала атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на свой суверенитет

Сийярто: Атака на «Турецкий поток» является угрозой для суверенитета Венгрии

В Венгрии заявили, что атака украинских БПЛА на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» будет рассматриваться как посягательство на суверенитет страны. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Газопровод «Турецкий поток» является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому возможная неработоспособность газопровода может серьёзно подорвать нашу энергетическую безопасность», — написал Сийярто в своих соцсетях.

Сийярто отметил, что Еврокомиссия недавно подтвердила, что Украина не собирается атаковать газопровод. В связи с этой ситуацией министр призвал ЕК «незамедлительно разъяснить, соблюдает ли она свои обязательства». По словам Сийярто, в противном случае Венгрия не будет продлевать санкции в марте.

Анкара пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»
Анкара пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»

Напомним, что в ночь на 28 февраля киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Три украинских дрона были ликвидированы на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. Все БПЛА были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки, подача топлива осуществляется стабильно. Лавров подчеркнул, что Москва внимательно следит за происходящим и готова принимать необходимые меры для защиты инфраструктуры.

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Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

Полина Никифорова
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