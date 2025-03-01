Венгрия назвала атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на свой суверенитет

В Венгрии заявили, что атака украинских БПЛА на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» будет рассматриваться как посягательство на суверенитет страны. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Газопровод «Турецкий поток» является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому возможная неработоспособность газопровода может серьёзно подорвать нашу энергетическую безопасность», — написал Сийярто в своих соцсетях.