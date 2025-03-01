Лавров обсудил с главой МИД Венгрии попытки ВСУ атаковать «Турецкий поток»

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону переговорил с коллегой из Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили попытки Киева совершить теракт в отношении инфраструктуры «Турецкого потока», сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«1 марта по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова с министром иностранных дел Венгрии П. Сийярто», — указано в сообщении.

В частности, Сийярто интересовали оценки, которые связаны с попытками киевского режима осуществить теракт. Лавров во время разговора предоставил разъяснения по случившейся ситуации. Глава МИД РФ отметил, что подобные действия со стороны Незалежной являются крайне опасными и могут иметь серьёзные последствия для энергетической безопасности региона. По словам министра, Москва внимательно следит за происходящим и готова принимать необходимые меры для защиты инфраструктуры.