Лавров обсудил с главой МИД Венгрии попытки ВСУ атаковать «Турецкий поток»
Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону переговорил с коллегой из Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили попытки Киева совершить теракт в отношении инфраструктуры «Турецкого потока», сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«1 марта по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова с министром иностранных дел Венгрии П. Сийярто», — указано в сообщении.
В частности, Сийярто интересовали оценки, которые связаны с попытками киевского режима осуществить теракт. Лавров во время разговора предоставил разъяснения по случившейся ситуации. Глава МИД РФ отметил, что подобные действия со стороны Незалежной являются крайне опасными и могут иметь серьёзные последствия для энергетической безопасности региона. По словам министра, Москва внимательно следит за происходящим и готова принимать необходимые меры для защиты инфраструктуры.
Напомним, что в ночь на 28 февраля киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Три украинских дрона были ликвидированы на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. Все БПЛА были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки. Позднее доложили о стабильной подаче топлива.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ