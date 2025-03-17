Чистый убыток «Газпрома» по РСБУ за 2024 год составил более 1 трлн рублей
Чистые убытки, понесённые ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), составили 1,08 триллиона рублей в 2024 году на фоне прибыли в 695,57 миллиарда рублей в 2023-м. Об этом говорится в отчёте компании.
В управлении информации компании «Газпром» сообщили, что на величину убытка, отражённого в финансовой отчётности головной компании — ПАО «Газпром», значительно повлияло снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» на 852 млрд рублей, а также рост расходов по отложенному налогу на прибыль на 444 млрд рублей, вызванный увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года.
При этом сообщается, что выручка компании за отчётный период возросла на 11,3%, достигнув значения в 6,257 триллиона рублей.
Ранее Life.ru сообщал, что выручка «Газпрома» в 2024 года составила 4,1 триллиона рублей. Таким образом в этом показателе компания показала рост на 16,5% год к году. Чистая прибыль акционеров достигла 480 миллиардов рублей.
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