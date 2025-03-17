Чистый убыток «Газпрома» по РСБУ за 2024 год составил более 1 трлн рублей

Чистые убытки, понесённые ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), составили 1,08 триллиона рублей в 2024 году на фоне прибыли в 695,57 миллиарда рублей в 2023-м. Об этом говорится в отчёте компании.

В управлении информации компании «Газпром» сообщили, что на величину убытка, отражённого в финансовой отчётности головной компании — ПАО «Газпром», значительно повлияло снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» на 852 млрд рублей, а также рост расходов по отложенному налогу на прибыль на 444 млрд рублей, вызванный увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года.

При этом сообщается, что выручка компании за отчётный период возросла на 11,3%, достигнув значения в 6,257 триллиона рублей.