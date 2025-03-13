В Тамбове главу местного филиала «Газпрома» отправили в СИЗО по делу о наркотиках

Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова арестовали в Тамбове. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Тамбовской области

«Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ [незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств]», — указано в сообщении.