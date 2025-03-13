В Тамбове главу местного филиала «Газпрома» отправили в СИЗО по делу о наркотиках
Главу «Газпром межрегионгаз Тамбов» Стефанова арестовали за хранение наркотиков
Роман Стефанов. Обложка © tamrg.ru
Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова арестовали в Тамбове. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Тамбовской области
«Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ [незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств]», — указано в сообщении.
В суде отметили, что Стефанов будет находиться под арестом два месяца — до 10 мая. Как передаёт источник РИА «Новости», сам Стефанов и руководитель предприятия «Водгазхоз» Руслан Брагарник были задержаны в Тамбове, у них изъяли кокаин.
А ранее Life.ru писал, что суд в Москве арестовал директора РАЭК Сергея Гребенникова по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В ходе досмотра у него нашли запрещённые вещества. Он будет под арестом до 16 марта.