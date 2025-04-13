«Нам нужен газ»: В Германии заинтересованы в нескольких поставщиках энергии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о заинтересованности Германии в расширении сотрудничества с США в сфере энергетики, в частности, в импорте американского газа. Он подчеркнул важность диверсификации источников энергии для страны, чтобы избежать зависимости от единственного поставщика.

«Нам нужен газ, в том числе американский. Потому что мы хотим быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода. Мы отказываемся от односторонней приверженности водороду, которого у нас пока нет», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt.

Помимо этого, политик отметил наличие некоторых запасов газа в Европе. Он заявил, что Германия останется импортёром первичной энергии, но будет стремиться к многообразию поставщиков, чтобы избежать зависимости от одного источника.