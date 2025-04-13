«Нам нужен газ»: В Германии заинтересованы в нескольких поставщиках энергии
Мерц: Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергоресурсов
Флаг Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / limpicture64
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о заинтересованности Германии в расширении сотрудничества с США в сфере энергетики, в частности, в импорте американского газа. Он подчеркнул важность диверсификации источников энергии для страны, чтобы избежать зависимости от единственного поставщика.
«Нам нужен газ, в том числе американский. Потому что мы хотим быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода. Мы отказываемся от односторонней приверженности водороду, которого у нас пока нет», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt.
Помимо этого, политик отметил наличие некоторых запасов газа в Европе. Он заявил, что Германия останется импортёром первичной энергии, но будет стремиться к многообразию поставщиков, чтобы избежать зависимости от одного источника.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Тюрингии Марио Фогт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Он заявил, что в перспективе может себе представить такой сценарий развития событий.