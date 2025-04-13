Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 06:23

«Нам нужен газ»: В Германии заинтересованы в нескольких поставщиках энергии

Мерц: Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергоресурсов

Флаг Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / limpicture64

Флаг Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / limpicture64

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о заинтересованности Германии в расширении сотрудничества с США в сфере энергетики, в частности, в импорте американского газа. Он подчеркнул важность диверсификации источников энергии для страны, чтобы избежать зависимости от единственного поставщика.

«Нам нужен газ, в том числе американский. Потому что мы хотим быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода. Мы отказываемся от односторонней приверженности водороду, которого у нас пока нет», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt.

Помимо этого, политик отметил наличие некоторых запасов газа в Европе. Он заявил, что Германия останется импортёром первичной энергии, но будет стремиться к многообразию поставщиков, чтобы избежать зависимости от одного источника.

Пора избавиться от наивности: В Германии заговорили о возобновлении поставок газа из России
Пора избавиться от наивности: В Германии заговорили о возобновлении поставок газа из России

Ранее сообщалось, что премьер-министр Тюрингии Марио Фогт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Он заявил, что в перспективе может себе представить такой сценарий развития событий.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar