Член партии ХДС и премьер-министр немецкой Тюрингии Марио Фогт в интервью Berliner Zeitung не исключил возобновление поставок российского газа в Германию. В ответ на вопрос о возвращении к голубому топливу из РФ политик ответил, что такой вариант развития событий «можно себе представить».

Условием для возобновления поставок российского газа политик назвал завершение конфликта на территории Украины. В заявлении также отмечается, что Фридрих Мерц, лидер ХДС и кандидат на пост будущего канцлера, сможет в будущем на равных вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой о дипломатическом урегулировании кризиса. Мерц намерен отстаивать интересы ФРГ в рамках дискуссий с РФ и США по вопросу разрешения украинского конфликта.

«Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идёт о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы», — заявил Фогт.

По словам премьера, страна переживает период возрождения «реальной политики», в то время как многие государства по-прежнему руководствуются исключительно собственными интересами. Именно поэтому, утверждает Фогт, для немцев пришло время избавиться от «наивности». Вместе с тем он отметил, что в будущем будет необходима дискуссия по вопросу отмены антироссийских санкций.