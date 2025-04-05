Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 17:38

Пора избавиться от наивности: В Германии заговорили о возобновлении поставок газа из России

Премьер Тюрингии Фогт допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ

Член партии ХДС и премьер-министр немецкой Тюрингии Марио Фогт в интервью Berliner Zeitung не исключил возобновление поставок российского газа в Германию. В ответ на вопрос о возвращении к голубому топливу из РФ политик ответил, что такой вариант развития событий «можно себе представить».

Условием для возобновления поставок российского газа политик назвал завершение конфликта на территории Украины. В заявлении также отмечается, что Фридрих Мерц, лидер ХДС и кандидат на пост будущего канцлера, сможет в будущем на равных вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой о дипломатическом урегулировании кризиса. Мерц намерен отстаивать интересы ФРГ в рамках дискуссий с РФ и США по вопросу разрешения украинского конфликта.

«Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идёт о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы», — заявил Фогт.

По словам премьера, страна переживает период возрождения «реальной политики», в то время как многие государства по-прежнему руководствуются исключительно собственными интересами. Именно поэтому, утверждает Фогт, для немцев пришло время избавиться от «наивности». Вместе с тем он отметил, что в будущем будет необходима дискуссия по вопросу отмены антироссийских санкций.

Путин пошёл на новую уступку по расчётам за российский газ
Путин пошёл на новую уступку по расчётам за российский газ

Ранее стало известно, что к концу марта уровень газа в подземных хранилищах Украины достиг абсолютного минимума за весь период мониторинга. К концу марта объём газа снизился до 5,4 млрд куб. м.

Обложка ©

freepik / fanjianhua

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar