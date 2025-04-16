«Нет иного выхода»: В Госдуме оценили перспективу восстановления поставок газа из РФ в Европу
Депутат ГД Ананских допустил восстановление поставок газа из России в ЕС
В Госдуме допустили восстановление поставок газа в Европу. Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Игорь Ананских допустил восстановление поставок газа из РФ в ЕС в среднесрочной перспективе, «от года до двух». Он подчеркнул, что европейская экономика может рухнуть без российских энергоносителей. В то же время наша страна заинтересована во взаимовыгодных партнёрских отношениях.
«То, что последние несколько лет делали главы европейских государств, — это выстрел себе в ногу. За это время экономика стран скатилась ниже плинтуса, и все понимают, что рецессия теперь неизбежна. Сначала в Германии, а затем и в других государствах», — заявил парламентарий.
Он также выразил уверенность, что у стран ЕС нет иного выхода, кроме как восстановить газовые контракты с Россией. Тем более, что европейские бизнесмены, «которые умеют считать», заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что СПГ из США обойдётся им дороже.
Напомним, ранее Reuters сообщил, что ЕС хочет возобновления поставок газа из России. По данным издания, европейские компании вновь заинтересовались нашей страной из-за торговой войны, начатой США.