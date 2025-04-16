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16 апреля, 14:08

«Нет иного выхода»: В Госдуме оценили перспективу восстановления поставок газа из РФ в Европу

Депутат ГД Ананских допустил восстановление поставок газа из России в ЕС

В Госдуме допустили восстановление поставок газа в Европу. Обложка © Life.ru

В Госдуме допустили восстановление поставок газа в Европу. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Игорь Ананских допустил восстановление поставок газа из РФ в ЕС в среднесрочной перспективе, «от года до двух». Он подчеркнул, что европейская экономика может рухнуть без российских энергоносителей. В то же время наша страна заинтересована во взаимовыгодных партнёрских отношениях.

«То, что последние несколько лет делали главы европейских государств, — это выстрел себе в ногу. За это время экономика стран скатилась ниже плинтуса, и все понимают, что рецессия теперь неизбежна. Сначала в Германии, а затем и в других государствах», — заявил парламентарий.

Он также выразил уверенность, что у стран ЕС нет иного выхода, кроме как восстановить газовые контракты с Россией. Тем более, что европейские бизнесмены, «которые умеют считать», заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что СПГ из США обойдётся им дороже.

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Напомним, ранее Reuters сообщил, что ЕС хочет возобновления поставок газа из России. По данным издания, европейские компании вновь заинтересовались нашей страной из-за торговой войны, начатой США.

Борис Эльфанд
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