Депутат Госдумы Игорь Ананских допустил восстановление поставок газа из РФ в ЕС в среднесрочной перспективе, «от года до двух». Он подчеркнул, что европейская экономика может рухнуть без российских энергоносителей. В то же время наша страна заинтересована во взаимовыгодных партнёрских отношениях.

«То, что последние несколько лет делали главы европейских государств, — это выстрел себе в ногу. За это время экономика стран скатилась ниже плинтуса, и все понимают, что рецессия теперь неизбежна. Сначала в Германии, а затем и в других государствах», — заявил парламентарий.

Он также выразил уверенность, что у стран ЕС нет иного выхода, кроме как восстановить газовые контракты с Россией. Тем более, что европейские бизнесмены, «которые умеют считать», заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что СПГ из США обойдётся им дороже.