ЕК хочет полностью запретить импорт газа из России
Reuters: Еврокомиссия намерена ввести запрет на газ из РФ к концу 2027 года
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ЕК планирует 6 мая представить стратегию полного отказа европейских стран от российского газа к 2027 году. Об этом сообщило со ссылкой на чиновников ЕС агентство Reuters.
План ведомства предусматривает прекращение импорта российского газа в два этапа: к концу 2025 года — запрет на новые сделки и спотовые контракты, а к концу 2027 года — полный отказ от импорта, включая действующие контракты на трубопроводный и СПГ.
По данным Reuters, эти планы Еврокомиссии пока конфиденциальны и в будущем могут быть пересмотрены.
Ранее стало известно, что Европейский союз решил не вводить запрет на импорт российского СПГ в очередной санкционный пакет. Страны выразили несогласие с предложением, опасаясь перебоев в энергоснабжении и дефицита ресурсов.