ЕК хочет полностью запретить импорт газа из России

ЕК планирует 6 мая представить стратегию полного отказа европейских стран от российского газа к 2027 году. Об этом сообщило со ссылкой на чиновников ЕС агентство Reuters.



План ведомства предусматривает прекращение импорта российского газа в два этапа: к концу 2025 года — запрет на новые сделки и спотовые контракты, а к концу 2027 года — полный отказ от импорта, включая действующие контракты на трубопроводный и СПГ.

По данным Reuters, эти планы Еврокомиссии пока конфиденциальны и в будущем могут быть пересмотрены.