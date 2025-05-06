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Регион
6 мая, 08:05

ЕК хочет полностью запретить импорт газа из России

Reuters: Еврокомиссия намерена ввести запрет на газ из РФ к концу 2027 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

ЕК планирует 6 мая представить стратегию полного отказа европейских стран от российского газа к 2027 году. Об этом сообщило со ссылкой на чиновников ЕС агентство Reuters.

План ведомства предусматривает прекращение импорта российского газа в два этапа: к концу 2025 года — запрет на новые сделки и спотовые контракты, а к концу 2027 года — полный отказ от импорта, включая действующие контракты на трубопроводный и СПГ.

По данным Reuters, эти планы Еврокомиссии пока конфиденциальны и в будущем могут быть пересмотрены.

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Ранее стало известно, что Европейский союз решил не вводить запрет на импорт российского СПГ в очередной санкционный пакет. Страны выразили несогласие с предложением, опасаясь перебоев в энергоснабжении и дефицита ресурсов.

Мария Любицкая
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