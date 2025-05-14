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Регион
13 мая, 21:07

ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, начался пожар

Торговые ряды рынка города Токмак в Запорожской области загорелись в результате удара беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«По имеющейся информации, пострадавших нет. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал Балицкий.

Горящие торговые ряды. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

В Курской области обнаружили сбитый дрон ВСУ с изображениями свастики
В Курской области обнаружили сбитый дрон ВСУ с изображениями свастики

А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ пять человек получили ранения. Один из пострадавших поступил в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого бедра. Остальные отделались баротравмами.

Обложка ©

Telegram / Евгений Балицкий

Тимур Хингеев
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