ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, начался пожар

Торговые ряды рынка города Токмак в Запорожской области загорелись в результате удара беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ пять человек получили ранения. Один из пострадавших поступил в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого бедра. Остальные отделались баротравмами.