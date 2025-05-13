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Регион
13 мая, 12:49

В Курской области обнаружили сбитый дрон ВСУ с изображениями свастики

Сапёр ВС РФ Пилат: В Курской области обнаружили дрон ВСУ с изображением свастики

Сапёр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Сапёр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Отряд разминирования МЧС России обнаружил во время работ в Курской области украинский беспилотник, на который было нанесено изображение свастики. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Пилат.

«Он был весь в свастиках. Боевую часть беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине «нет фашизма», как говорят», обозначил российский сапёр в беседе с РИА «Новости».

В сводном отряде отметили, что БПЛА был найден в Курской области в конце апреля, в одном из населённых пунктов. Дрон относился к беспилотным летательным аппаратам самолётного типа.

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А ранее Life.ru сообщал, что российские военнослужащие ликвидировали женский расчёт операторов БПЛА ВСУ. Столкновение произошло на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной.

Мария Любицкая
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