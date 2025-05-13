Российские военнослужащие ликвидировали женский расчёт операторов БПЛА ВСУ

На Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции российские войска уничтожили расчёт операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины, который состоял исключительно из женщин. Об этом сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Алекс в беседе с РИА «Новости».

По словам военнослужащего, на данном участке фронта действовал целый батальон, укомплектованный женщинами-операторами дронов. Это стало неожиданным фактом для российских бойцов.

«На нашем направлении целый батальон. И именно этот батальон, он женский. Девчонки воюют, блашники (операторы БПЛА. — Прим. Life.ru). Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — рассказал Алекс.

Информация о ликвидации этого расчёта подчёркивает активное участие женщин в боевых действиях на стороне ВСУ, включая управление беспилотниками, которые используются для разведки и нанесения ударов.