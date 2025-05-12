Появилось видео удара ФАБ-3000 по скоплению пехоты ВСУ вблизи курского Тёткино
Появилось видео, на котором запечатлён момент авиаудара по украинским военнослужащим в окрестностях посёлка Тёткино в Курской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», боевики были атакованы трёхтонной авиабомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции.
Согласно сообщению, скопление сил противника обнаружил отряд под командиром бойца с позывным Смуглянка. По выявленным координатам была наведена авиация, которая применила самую мощную бомбу в арсенале ВКС РФ. На кадрах видно, как район накрывается мощным взрывом.
Удар по ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
А ранее появилось видео поднятия флага России над освобождённой Котляровкой в ДНР. Уточняется, что населённый пункт взяла под контроль бригада «Неудержимые» группировки войск «Центр». Российские военные продолжают наступление в сторону Днепропетровской области.
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