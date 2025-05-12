«Неудержимые» показали видео поднятия флага России над освобождённой Котляровкой в ДНР

Бойцы ВС РФ подняли российский флаг в освобождённом посёлке Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео появилось в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российские военные подняли флаг РФ в освобождённой Котляровке в ДНР. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освободили населённый пункт и развернули в нём свои флаги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что населённый пункт взяла под контроль бригада «Неудержимые» группировки войск «Центр». Российские военные продолжают наступление в сторону Днепропетровской области.