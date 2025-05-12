Подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили посёлок Котляровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что военные действовали решительно, что позволило установить контроль над населённым пунктом

Также ранее российские войска освободили населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике. Оно перешло под контроль войск «Центр» в результате активных и решительных действий военнослужащих группировки.