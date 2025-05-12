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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 мая, 09:12

Бойцы «Запада» освободили Котляровку в ДНР

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили посёлок Котляровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что военные действовали решительно, что позволило установить контроль над населённым пунктом

Также ранее российские войска освободили населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике. Оно перешло под контроль войск «Центр» в результате активных и решительных действий военнослужащих группировки.

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Оксана Попова
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