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Регион
12 мая, 05:22

«Ждали российскую армию»: Бойцы ВС РФ спасли десятки истощённых семей из Часова Яра

Водолацкий: Бойцы ВС РФ эвакуируют десятки измождённых семей из Часова Яра

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Российские военнослужащие выводят из подвалов освобождённых домов Часова Яра в ДНР десятки измученных семей с детьми, у которых почти иссякли запасы еды и воды. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он рассказал, что многие жители отказались эвакуироваться с националистами, предпочитая скрываться в подвалах в ожидании российских войск. В освобождённых зданиях бойцы обнаруживают истощённых стариков и детей, нуждающихся в срочной помощи. По словам депутата, военные, несмотря на боевые действия, организуют гуманитарную операцию, спасая группы по 5–20 человек, включая целые семьи, укрывавшиеся в ожидании освобождения.

«В подвалах находят по-разному людей, и 5 человек, и 15 человек, и по 20 человек, это целые семьи, которые прятались в подвалах и ждали российскую армию», — заявил парламентарий.

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А в ходе освобождения Дзержинска от украинских боевиков российские штурмовики обнаружили семерых местных жителей, включая двух подростков, которые оставались в своих домах. Бойцы стали обеспечивать сограждан продовольствием и питьевой водой. Эти люди сознательно решили не покидать родной город, несмотря на возможность эвакуации в Киев или Львов.

Оксана Попова
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