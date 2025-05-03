В ходе освобождения Дзержинска от украинских боевиков российские штурмовики обнаружили семерых местных жителей, включая двух подростков, которые оставались в своих домах. Об этом сообщил боец 51-й армии с позывным Каскад в беседе с РИА «Новости».

По словам военного, гражданские скрывались в центральной части города, где сохранились относительно уцелевшие здания. Штурмовики стали обеспечивать сограждан продовольствием и питьевой водой.

«Три пожилые женщины, два дедушки и два молодых пацана, подростки. Они несовершеннолетние, на вид точно. А деваться то им куда? Он бабушку свою бросит или дедушку бросит? Нет конечно!» — добавил боец.

Как отметил «Каскад», эти люди сознательно решили не покидать родной город, несмотря на возможность эвакуации в Киев или Львов.