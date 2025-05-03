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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 мая, 02:40

Российские штурмовики спасли от голода семерых жителей Дзержинска

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

В ходе освобождения Дзержинска от украинских боевиков российские штурмовики обнаружили семерых местных жителей, включая двух подростков, которые оставались в своих домах. Об этом сообщил боец 51-й армии с позывным Каскад в беседе с РИА «Новости».

По словам военного, гражданские скрывались в центральной части города, где сохранились относительно уцелевшие здания. Штурмовики стали обеспечивать сограждан продовольствием и питьевой водой.

«Три пожилые женщины, два дедушки и два молодых пацана, подростки. Они несовершеннолетние, на вид точно. А деваться то им куда? Он бабушку свою бросит или дедушку бросит? Нет конечно!» — добавил боец.

Как отметил «Каскад», эти люди сознательно решили не покидать родной город, несмотря на возможность эвакуации в Киев или Львов.

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Ранее стало известно, что ВСУ отбирали детей у местных жителей во время оккупации Дзержинска. Боевики, называющие себя «Белыми Ангелами», насильно разлучали малышей с их родителями, угрожая последним тюрьмой и лишением родительских прав.

Андрей Васильев
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