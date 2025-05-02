«Жёг, стрелял, брал трофеи»: Военкор рассказал о подвигах российского офицера в Курской области

После вторжения ВСУ в Курскую область молодой офицер 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов, получивший ранение в первый же день боёв, находясь практически в окружении, поджёг технику противника, которая пыталась проникнуть нам в тыл. Об этом рассказал военкор Александр Коц.

«На протяжении трёх недель он там воевал, жёг технику, захватывал трофеи, воевал трофеями, стрелял из выведенной из строя бронированной машины «Казак», из пулёмета, по противнику, прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб. Вот такой парень. Я ему говорю: «Слушай, что ты внутри себя в этот момент чувствовал?» Он говорит: «Знаешь, у меня отец – офицер спецназа. Он меня воспитывал, и когда я ещё в детстве занимался спортом, дзюдо, он мне вбил в голову такую установку – если поражение тебе кажется неминуемым, сделай так, чтобы тебя запомнили», — рассказал журналист в эфире радио «Комсомольская правда».