«Жёг, стрелял, брал трофеи»: Военкор рассказал о подвигах российского офицера в Курской области
Военкор Коц: Боец ВС РФ в одиночку сжёг технику ВСУ после вторжения на Курщину
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После вторжения ВСУ в Курскую область молодой офицер 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов, получивший ранение в первый же день боёв, находясь практически в окружении, поджёг технику противника, которая пыталась проникнуть нам в тыл. Об этом рассказал военкор Александр Коц.
«На протяжении трёх недель он там воевал, жёг технику, захватывал трофеи, воевал трофеями, стрелял из выведенной из строя бронированной машины «Казак», из пулёмета, по противнику, прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб. Вот такой парень. Я ему говорю: «Слушай, что ты внутри себя в этот момент чувствовал?» Он говорит: «Знаешь, у меня отец – офицер спецназа. Он меня воспитывал, и когда я ещё в детстве занимался спортом, дзюдо, он мне вбил в голову такую установку – если поражение тебе кажется неминуемым, сделай так, чтобы тебя запомнили», — рассказал журналист в эфире радио «Комсомольская правда».
Военкор сообщил, что по его информации данный боец уничтожил около 12 единиц вражеской техники, среди которых был и немецкий танк Leopard — машина подорвалась на минном заграждении, которое он же и установил. Уходить с позиций он согласился только после того, как получил очередное ранение и физически уже не мог держать оружие. Всё это время он вёл радиоперехват и прослушивал переговоры. Коц рассказал, что с украинской стороны по рации спросили, остался ли кто-то из российских бойцов на их участке, на что получили ответ: мол, бегает здесь ещё какой-то безумец без шлема, лысый, поймать его не удаётся.
Напомним, 26 апреля подразделения ВСУ были вытеснены с территории Курской области. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстреливать освобождённые районы Курской области с использованием артиллерии и беспилотников.