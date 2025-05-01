После удара ВСУ по жилым домам в Рыльске возбудили дело о теракте

После атаки украинских беспилотников по жилым домам и детскому саду в Рыльске Курской области, в результате чего пострадало три человека, СК возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Последствия атаки в Рыльске. Видео © Telegram / Следком

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооружённых формирований на Курскую область», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра мест происшествий были найдены вещественные доказательства, указывающие на использование летательных аппаратов и взрывных устройств с усиленным поражающим эффектом. В частности, обнаружены обломки БПЛА и компоненты взрывчатки. Для анализа этих находок назначена взрывотехническая экспертиза. Следствие ведёт работу по установлению причастности украинских военных формирований к данному инциденту.