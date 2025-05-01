День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 07:11

После удара ВСУ по жилым домам в Рыльске возбудили дело о теракте

СК РФ возбудил дело после удара ВСУ по жилым домам в Рыльске Курской области

После атаки украинских беспилотников по жилым домам и детскому саду в Рыльске Курской области, в результате чего пострадало три человека, СК возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Последствия атаки в Рыльске. Видео © Telegram / Следком

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооружённых формирований на Курскую область», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра мест происшествий были найдены вещественные доказательства, указывающие на использование летательных аппаратов и взрывных устройств с усиленным поражающим эффектом. В частности, обнаружены обломки БПЛА и компоненты взрывчатки. Для анализа этих находок назначена взрывотехническая экспертиза. Следствие ведёт работу по установлению причастности украинских военных формирований к данному инциденту.

«Пробита крыша, выбиты окна»: Хинштейн показал последствия обстрела Рыльска
«Пробита крыша, выбиты окна»: Хинштейн показал последствия обстрела Рыльска

Напомним, три мирных жителя пострадали в пригороде Рыльска Курской области после удара украинских беспилотников. Несколько строений получили серьёзные повреждения.

Обложка ©

Telegram / Следком

Мария Любицкая
  • Новости
  • СК РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar