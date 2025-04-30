«Пробита крыша, выбиты окна»: Хинштейн показал последствия обстрела Рыльска

В результате атаки ВСУ по Рыльску в Курской области в одном из многоквартирных домов прямым попаданием была повреждена крыша. Ударной волной в соседних домах и расположенном неподалёку детском садике выбило окна. Видеоролик с последствиями атаки опубликован в телеграм-канале врио губернатора региона Александра Хинштейна.

Последствия удара ВСУ по Рыльску в Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Серьёзно повреждён ещё один МКД: в результате атаки там пробита крыша, выбиты окна. Сейчас на месте прилёта идёт расчистка территории», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в зданиях в ближайшее время будет произведена герметизация теплового контура. Параллельно начнёт свою деятельность комиссия по оценке ущерба.