«Пробита крыша, выбиты окна»: Хинштейн показал последствия обстрела Рыльска
Хинштейн: В пригороде Рыльска повреждены дома и детсад, идёт уборка территории
В результате атаки ВСУ по Рыльску в Курской области в одном из многоквартирных домов прямым попаданием была повреждена крыша. Ударной волной в соседних домах и расположенном неподалёку детском садике выбило окна. Видеоролик с последствиями атаки опубликован в телеграм-канале врио губернатора региона Александра Хинштейна.
Последствия удара ВСУ по Рыльску в Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Серьёзно повреждён ещё один МКД: в результате атаки там пробита крыша, выбиты окна. Сейчас на месте прилёта идёт расчистка территории», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в зданиях в ближайшее время будет произведена герметизация теплового контура. Параллельно начнёт свою деятельность комиссия по оценке ущерба.
Напомним, три мирных жителя пострадали в пригороде Рыльска Курской области после удара украинских беспилотников. Несколько строений получили серьёзные повреждения.
Telegram / Александр Хинштейн